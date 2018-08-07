Temmuz’da, 143 araca 22 bin 152 TL ceza kesildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 143 araca 22 bin 152 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 4 servis aracının kontrol edildiği, abartı egzozdan 12 araca 2 bin 820 lira, engelli yerine parktan 48 araca 10 bin 368 lira, çift sıra park eden 83 araca 8 bin 964 lira olmak üzere toplam 143 araca 22 bin 152 lira para cezası tatbik edildiği, 69 araç ile 55 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE