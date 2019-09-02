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Terör örgütü DEAŞ’ın Bombacısı Osmaniye’de yakalandı419 defa okundu

kategorisinde,02 Eyl 2019 - 22:44 tarihinde yayınlandı
Terör örgütü DEAŞ’ın Bombacısı Osmaniye’de yakalandı

Terör Örgütü DEAŞ’ın Bomba uzmanı Suriye uyruklu U.E. Osmaniye’de yakalandı. Osmaniye İl jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye’de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba uzmanı olarak faaliyet göstermiş ve 2017 yılında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak Osmaniye’de bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu U.E., düzenlenen operasyonla bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şubedeki sorgusu tamamlanan U.E. Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Osmaniye İl jandarma Komutanlığınca terörle mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu belirtildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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