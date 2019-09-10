Timus bezi tümörü ameliyatı, kapalı yöntemle yapıldı

Osmaniye’de meme tümörü nedeniyle takip edilen 43 yaşındaki E.H.,’de teşhis konulan timus bezi tümörü ameliyatı, ilk kez kapalı yöntemle yapıldı. Osmaniye Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından çeşitli branşlarda ki ilkler başarılı operasyonlarla sonuçlanıyor. Meme tümörü nedeniyle takip edilen 43 yaşındaki E.H. isimli hastaya Adana’da yapılan tetkiklerinde Timus bezinin olduğu bölgede kitle saptandı. Hasta daha sonra ameliyat olması için Adana’dan Osmaniye Devlet Hastanesine yönlendirildi. Burada ki muayenenin ardından, hastada saptanan kitle meme tümörü ile ilişkili olabileceği gibi timus bezinin bir tümörü de olabileceği için hem ayırıcı tanı hem de tedavi açısından ameliyatına karar verildi. Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebubekir Aksu başkanlığında cerrahi ve ameliyathane ekibinin katılımıyla hastanın Timus Bezi Tümörü “Uykuluk Bezi” ameliyatı kapalı yöntemle yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, timus bezinin çocukluk döneminde bağışıklık sistemi için önemli bir bez olmakla beraber erişkinlik döneminden sonra kaybolmakta olduğunu belirterek, “Bu tür vakalarda daha önce iman tahtasının kesilerek yapıldığı ameliyat estetik anlamda sıkıntılar çıkartmakta ameliyat sonrası ciddi ağrılar olmakta ve hastanın normal hayata dönüşü uzun sürmekte idi. Göğüs Cerrahisi ekibimiz tarafından Hastamıza kapalı yöntem ile 3 tane küçük delikten girerek ameliyatımız gerçekleştirilmiştir. Hasta ameliyattan hemen sonra ayağa kalkarak ağrısız bir şekilde günlük yaşamına dönmüştür. Başarılı ve özellikli bir ameliyatın gerçekleşmesini sağlayan başta Göğüs Cerrahı Op. Dr. Ebubekir Aksu’ya, Göğüs Cerrahisi Kliniğinde ve Ameliyathanede görev yapan Osmaniye Devlet Hastanesi çalışanlarını tebrik ederim” dedi.

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