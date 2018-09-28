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TIR’a arkadan çarpan TIR sürücüsü öldü666 defa okundu

kategorisinde,28 Eyl 2018 - 14:59 tarihinde yayınlandı
TIR’a arkadan çarpan TIR sürücüsü öldü

Osmaniye’de önünde seyir halinde olan TIR’a arkadan çarpan TIR sürücüsü Ferit Bilgin (56) olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza gece saat 22.30 sıralarında Bahçe İlçesi E90 otoyolu Burgaçlı Viyadüğünde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adana yönüne doğru seyir halinde olan Ferit Bilgin idaresindeki 34 BU 5488 Plakalı TIR, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu aynı istikamette önünde ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) yönetimindeki 01 DUZ 87 Plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada Ferit Bilgin olay yerinde yaşamını kaybederken, diğer sürücü Fatih Mehmet Altundağ ise hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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