maltepe escort
kartal escort
Tıra çarpan otomobil alev aldı:2 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 16 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.304
DOLAR 5,4457
EURO 6,1700
ALTIN 228,06
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Tıra çarpan otomobil alev aldı:2 yaralı201 defa okundu

kategorisinde,16 Mar 2019 - 15:13 tarihinde yayınlandı
Tıra çarpan otomobil alev aldı:2 yaralı

Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarpan otomobil alev aldı. Tıra da sıçrayan yangında tır ve otomobil kullanılamaz hale geldi, otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde,Tarsus-Adana-Gaziantep E90 Otoyolu Düziçi çıkışı yakınlarında meydan geldi. Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Ulusoy (24) idaresindeki 31 K 2365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi aynı güzergahta seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 GU 797 plakalı tıra yan taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Ulusoy ile Sibel Ulusoy, çevredeki vatandaşlarca yanan otomobilden çıkarıldı.

Otomobilden tıra sıçrayan yangın, her iki aracı da kısa sürede kullanılamaz hale getirirken yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ağır yaralanan Sibel ve Mustafa Ulusoy, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ
watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort