Tıra çarpan otomobil alev aldı:2 yaralı

Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarpan otomobil alev aldı. Tıra da sıçrayan yangında tır ve otomobil kullanılamaz hale geldi, otomobilde bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde,Tarsus-Adana-Gaziantep E90 Otoyolu Düziçi çıkışı yakınlarında meydan geldi. Gaziantep istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Ulusoy (24) idaresindeki 31 K 2365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi aynı güzergahta seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 GU 797 plakalı tıra yan taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Ulusoy ile Sibel Ulusoy, çevredeki vatandaşlarca yanan otomobilden çıkarıldı.

Otomobilden tıra sıçrayan yangın, her iki aracı da kısa sürede kullanılamaz hale getirirken yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ağır yaralanan Sibel ve Mustafa Ulusoy, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE