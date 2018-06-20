TIR’ın yedek yakıt deposundan 125,5 kilo eroin çıktı

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu TIR’ın yedek yakıt deposundan paketler halinde zulanmış 125,5 kilogram eroin çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili sürücü Şevket Ş. (43) gözaltına alındı. Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 33 ACY 89 Plakalı Şevket Ş. idaresindeki TIR’ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine dorses boş olan araç, detaylı incelenmek üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne çekildi. Burada hassas burunlu narkotik köpeği ‘Zoro’nun da katılımıyla yapılan aramada, TIR’ın yedek yakıt deposunun içinde küp şeklinde preslenmiş paketler halinde uyuşturucu eroin maddesi bulundu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, İran’dan İstanbul’a gittiği tespit edilen sürücü Şevket Ş. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE