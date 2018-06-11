TIR’ın zulasında 32 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR dorsesindeki zula tabir edilen gizli bölmelerinden, gümrük kaçağı 32 bin 560 paket sigara ele geçirildi, sürücü Mehmet N.G. gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Çevre Yolu üzerinde ilerleyen 33 BFU 96 Plakalı TIR ve buna bağlı 33 EKB 02 Plakalı çekiciyi şüphe üzerinde durdurdu. Hassas burunlu köpekle yapılan aramada TIR’ın 14 metre uzunluğundaki dorsesinin tabanına gizlenmiş vaziyette 32 bin 560 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, sürücü Mehmet N.G. ise gözaltına alındı. TIR’ın Adana’nın Ceyhan ilçesine gitmek üzere Şırnak’ın Cizre ilçesinden yola çıktığı öğrenildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE