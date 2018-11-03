Tırmanarak girdiği evden hırsızlık yaptı, kameralar sayesinde yakalandı

Osmaniye’de tırmanarak girdiği daireden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri ve polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan 20 yaşındaki B.İ. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Esenevler Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 1’inci katındaki dairede meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili ihbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ikamet sahibi ile birlikte dairede yaptığı incelemede, 2 adet pırlanta, 2 adet alyans yüzük, 700 Türk lirası, 2 adet çeyrek altın, 1 adet altın bileklik, 15 adet Reşat altını, taşlı yüzük, tabanca ve tabancaya takılı şarjör ile yedek şarjörün çalındığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, binanın plastik su tahliye borusundan tırmanan bir şahsın olduğunu fark etti. Görüntüleri detaylı incelemeye alan ekipler, iki gün süreli yaptığı titiz çalışma sonrasında şüphelinin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.İ. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyon sonrasında, eski belediye civarında çalmış olduğu malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve iki ayrı hırsızlık suçundan da arandığı tespit edilen şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE