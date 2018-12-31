MENÜ
Bugün: 01 OCAK 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 91.270
DOLAR 5,2729
EURO 6,0275
ALTIN 217,46
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Tiyatro yarışmasında sonuçlar belli oldu sonuçlandı151 defa okundu

kategorisinde,31 Ara 2018 - 15:23 tarihinde yayınlandı
Tiyatro yarışmasında sonuçlar belli oldu sonuçlandı

Osmaniye’de Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Liseler Arası Tiyatro Yarışması”nda sonuçlar belli oldu.Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Gençlik Merkezi tarafından Cebelibereket Kültür Merkezi’nde yapılan “7 Ocak ve milli mücadele” konulu liseler arası tiyatro yarışmasına il genelinde 10 okul katıldı. Milli mücadele, kurtuluş, kahramanlık, vatan ve bayrak sevgisi, şehitlik, bağımsızlık, vatan savunması gibi milli ve manevi değerlerimiz içerikli olan yarışmada tiyatro oyuncuları üstün gayret göstererek izleyenlere muhteşem dakikalar yaşattı. 7 Ocak Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Yarışması’nda Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci ve Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldular. Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu Tiyatro yarışması birincisi Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibi 3 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde oyunu tüm halka bir kez daha sahneleyecek. Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak olan gala gecesine ise tüm Osmaniye halkı davetli olduğu kaydedildi.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ