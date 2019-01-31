Toki’de Ve Şabaplı Yolunda Yol Çalışması

Kadirli Belediyesi tarafından Şabaplı yolu ve Toki’de yol çalışmaları yapıldı.

Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, çalışmaları yerinde inceleyerek şunları kaydetti;

“ İlçemiz genelinde yol çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz hat çekim çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımız nedeniyle Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde çalışmalar başlattık. Yine Şehit Orhan Gök Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Toki’de beton yol çalışması yapıldı. Şabaplı yolunda da çalışmalar yaparak okullar bölgesindeki ana yolda asfalt çalışmasını tamamladık. 20 Mahallemizde yol çalışmalarımız hava şartları el verdiği sürece devam edecektir. Program dahilinde bozuk olan yollarımızın tamamını yapacağız”dedi.