TÖMER’de Mezuniyet Heyecanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) 2017-2018 Akademik Yılı mezunlarını verdi. Programda OKÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demiral açılış konuşmasında çeşitli istatistiki bilgiler eşliğinde merkezin amaçlarından, projelerinden ve faaliyetlerinden bahsetti. Ardından söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de OKÜ ve OKÜ TÖMER ile yaptıkları işbirliğinin önemini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Murat Türk ise TÖMER’in yaptığı nitelikli çalışmaları takip ettiklerini ve bu çalışmaları desteklediklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’nda eğitmen olarak görev alan Akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edilirken, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’nı başarıyla tamamlayan 12 kursiyere sertifika verildi. Ayrıca 2017-2018 Akademik Yılı’nda OKÜ TÖMER’de Türkçe eğitimi alan 60 uluslararası öğrenciye de katılım belgesi verildi. Etkinlik, kompozisyon okuma, şiir ve şarkı şöleninden oluşan gösterilerin ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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