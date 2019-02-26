Toparağın Bereketi Programının Bu Hafta Ki Konukları Genç Ziraat Mühendisleri Adayları Oldu

Her Hafta Pazartesi Günleri 17.40 da Canlı Olarak Yayınlanan Toprağın Bereketi Programının Bu Hafta Ki Konukları KSÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Enise Nur Gürocak ve Onur Kuloldu.

Genç Ziraat Mühendisleri Adayları Enise Nur Gürocak ve Onur Kul’ ile birlikte, Neden Sütçü İmam Üniversitesi ve Ziraat Mühendisliği, Tarla Bitkileri Bölümü, Fakültenin Uygulama Eğitimi,Fakültenizde Ne Gibi Faaliyetler Düzenlenmektedir, Ziraat Mühendisleri Odası-Genç Kahramanmaraş Topluluğu Nedir, Zmo-Genç’in Amacı Nedir, Neler Yapar, Tarımsal Yayım Hakkında Düşünceleriniz Nelerdir,Tarımsal Üretimin Eğitimle Modernizasyonu, Tarımsal Eğitimde Gördüğünüz Eksiklikler Nelerdir Aldığınız Teknik Eğitimleri Pratiğe Aktarabiliyormusunuz, Tarımsal Konvensiyol Üretim İle Organik Tarım Arasındaki Farklar konuları konuşuldu.

İlimizden yayın yapan Aksu TV ile Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı ve her hafta Pazartesi günleri 17.40 da canlı olarak yayınlanan ‘Toprağın Bereketi’ TV programı ile İlimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılığına yön veriliyor, üreticiler, çiftçiler ve sektör paydaşları bilgilendiriliyor.