Toplum Ruh Sağlığı Merkezine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Doktor Tamer Gülsur ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener de yer aldı. Psikiyatri Uzmanı Doktor Şemsi Soner Özdemir yapılan çalışmalar hakkında Vali Coşkun’a bilgi verdi. Merkezin 2016 yılında hizmete açıldığını ifade eden Özdemir, Merkezde ruh sağlığı sorunları yaşayan vatandaşların yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal destek sunduklarını, ağır ruh sağlığı sorunu bulunan yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve psikoeğitim sağladıklarını, sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği sürenin artırılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Merkezin müzik odası, kütüphane, resim, el işi salonu bölümlerini ziyaret eden Vali Coşkun’a tedavi gören hastalar mini bir konser verdiler. Vali Coşkun, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşa daha nitelikli sağlık hizmetleri verilmesi noktasında, bu ve benzeri merkezlerin giderek çoğalacağını ve niteliklerinin artacağını söyledi. Coşkun, “Sağlık kurumlarımız gerek başvuran hasta profilini değerlendirip ihtiyaçları belirleyerek gerekse hizmetlerin geliştirilmesi bakımından neler yapılabileceği hususunu araştırarak kendi standartlarını daha da yükseltecektir.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE