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Toprağa gömülü mühimmat ve 2 bin 700 dolar bulundu1168 defa okundu

kategorisinde,25 Eyl 2018 - 20:43 tarihinde yayınlandı
Toprağa gömülü mühimmat ve 2 bin 700 dolar bulundu

OSMANİYE’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette mühimmat, fotoğraf makinesi ve 2 bin 700 dolar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar sürüyor. 24 Eylül’de başlatılan operasyon kapsamında, merkeze bağlı Küllü kırsalında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 5 metrekarelik alanda toprağa gömülü malzeme bulundu. Yapılan incelemede, M16 piyade tüfeğine ait 2 adet boş şarjör ile bu tüfeğe ait 52 adet dolu fişek, 100’erli banknot şeklinde 2 bin 700 Amerikan Doları, dijital fotoğraf makinesi, bir adet hafıza kartı, not defteri, bıçak ve tırnak çakısı bulundu. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları olay yeri inceleme timi tarafından, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakıncalı olan malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. /İbrahim EMÜL

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