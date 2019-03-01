Toprakkale Atatürk İlkokulu’nda “Afet Bilinci” eğitimi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Atatürk İlkokulu’nda öğrencilere yönelik “Afet Bilinci” eğitimi düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, afet eğitimi konusuna bütünsel bir bakış açısı sağlayabilmek amacıyla imzalanan “Bilgi Paylaşımı Protokolü” ile “Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü” kapsamında “Sivil Savunma Günü” ve “Deprem Haftası” etkinlikleri dolayısıyla, Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından okullarda “Afet Bilinci” eğitimlerine başlandı. Atatürk İlkokulundaki eğitimde öğrencilere ilde ve ülkede meydana gelen afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülke ve il, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gerçekleştirilen eğitime öğrencilerin göstermiş oldukları ilgi dolayısıyla memnuniyetini ifade ederken, “Afete Hazır Okul projesi kapsamında İlimizde ve Ülkemizde meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildikten sonra, yapılan deprem ve yangın tatbikatı ile öğrencilerimizin olası bir deprem ve yangında doğru davranış şekillerinin zihinlerinde yer edinmesine çalıştık. Misafirperverlik ve ilgilerinden dolayı Atatürk İlkokulu idareci, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)