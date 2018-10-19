Toprakkale CHP’nin Adayı: Tosun Ali Bekirçavuşoğlu

CHP Toprakkale’de Belediye Başkan Adayı Olarak Ali Bekirçavuşoğlu’nu Gösterdi. Namı Değer Tosun Ali.

25 Yıldır Toprakkale Belediyesi’nde Çalışıyor Ve Artık Belediyeciliğin Profesörü Olmuş Durumda.

Hiç Havaya Girmez. İçinizden Biri, Çocukla Çocuk Büyükle Büyük. Yıllardır Da Gerek Belediye’de Gerekse Başka Kurumda Tosun Aliye İşi Düşen Herkesin Meselesini Çözmek İçin Her Şeyi Yapar. Birisinin Bir Sıkıntısını Kendi Sıkıntısı Gibi Görür.

Siz Kendinize Hizmet Edecek, Belediye’den Sorun Yaşamayacak Birini Arıyorsanız Bunun Adresi Kesinlikle Tosun Alidir. Yok Belediye Otursun Bize Beylik Yapsın Diyorsanız, O Zaman Adresiniz Yanlıştır.

Bana Göre Tosun Ali Toprakkale İçin Çok İsabetli Bir Karardır. Toprakkale Belediyesi Çalışanları Biliyorsunuz En İsabetli Maaşı Düzenli Olarak İbrahim Demirci Bey Döneminde Aldı. Aynı İstikrarın, Aynı Güzel Çalışmaların Devamını İstiyorsanız, İşte Size Adam Gibi Bir Belediye Başkan Adayı. Bizden Söylemesi.

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