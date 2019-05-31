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Toprakkale Kaymakamı Yıldırım, iftar yemeğiyle veda etti - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Toprakkale Kaymakamı Yıldırım, iftar yemeğiyle veda etti12 defa okundu

kategorisinde,31 May 2019 - 17:37 tarihinde yayınlandı
Toprakkale Kaymakamı Yıldırım, iftar yemeğiyle veda etti

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda 106. dönem Yabancı Dil kursuna katılacak olan Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım onuruna Osmaniye Öğretmenevi’nde veda yemeği düzenlendi. İftar yemeği öncesi yapılan programda Kaymakam Ali ıldırım’a yapmış olduğu başarılı çalışmalarının anısına İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Temel tarafından plaket takdim edildi. Kaymakam Yıldırım ise veda konuşmasında; İlçede yaklaşık 1 yıldır görev yaptığını, Toprakkale’yi sevdiğini, görev yaptığı süre boyunca kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde ilçeye hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. Yıldırım, konuşmasının sonunda herkesten helallik dileyerek, veda yemeğine katılan herkese teşekkür etti. Düzenlenen yemeğe, Kaymakam Ali Yıldırım’ın yanı sıra eşi Manolya Yıldırım, kızları Asya Yıldırım, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Aziz Taşkın ve eşi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Erdoğan Bayazıt , kurum müdürleri ve personelleri, mahalle ve köy Muhtarları da katıldı.Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.

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