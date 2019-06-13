Toprakkale ve Hasanbeyli’ye Kaymakamları göreve başladı

Osmaniye’nin Toprakkale ve Hasanbeyli ilçelerine atanan Kaymakamlar 10 Haziran itibariyle görevlerine başladı. Hasanbeyli Kaymakam vekili Furkan Taha Türkmenoğlu’nun, 2018 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri Mersin Kaymakam Adayı olarak göreve başladığı, Mersin Valiliği’nde İl Merkez Stajını tamamlayıp sırasıyla Denizli’nin Buldan ve Hatay’ın Arsuz ilçelerinde Kaymakam Refiki olarak görev yaptığı kaydedildi. Toprakkale Kaymakamlığı görevine atanan Yunus Emre Akpınar ise 2004 yılında Osmaniye 75. Yıl İlköğretim Okulu, 2007 yılında 19 Mayıs Lisesi ve 2014 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olduğu, 2018 yılında İstanbul Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğu, 2019 yılında 107. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavında başarı sağlayarak mesleğe intisap ettiği öğrenildi. Kaymakam Akpınar, mesleğe girişi ile beraber sırasıyla Mersin Valiliği’nde İl Merkez Stajı, Kızıltepe Mardin’de 1. Kaymakam Refikliği ve Artvin’in Arhavi ilçesinde 2. Kaymakam Refikliği görevlerini başarıyla tamamladığı kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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