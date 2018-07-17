Toprakkale’de 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen programa İlçe halkı büyük ilgi gösterdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Kaymakam V. Ali Yıldırım’ın yanı sıra; Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Aziz Taşkın, Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir V. Fatih Kurtuluş, Kurum Müdürleri, Şehit ve Gazi Aileleri ve Vatandaşlar katıldı.Milli Birlik yürüyüşü Protokol Mensupları ve Vatandaşlarımızın yoğun katılımı ile akşam 20.45’te Yüksel Uluğ İlçe Stadyumu önünden 15 Temmuz Demokrasi meydanına kadar devam etti. Gecede ayrıca, Şehitlerimizin anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunulması ve akabinde istiklal marşı okunması, Kuranı Kerim Tilaveti, 15 Temmuz anısına oluşturulan anı defterinin doldurulması, ilahi konseri ve Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılırken, O geceye dair yaşananların anlatıldığı belgeselin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki programı canlı olarak izlendi.15 Temmuz temalı şiirlerin okunması ile program devam etti. Nöbet esnasında vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu. Protokolde bulunanların konuşmasının ardından halka hitap eden Kaymakam V. Sayın Ali YILDIRIM konuşmasında; “Milletimizin gözbebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine yuvalanmış olan FETÖ mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini yıldönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyorum. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ;Ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ; 15 Temmuz Şehitlerimizi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Vatan müdafasının söz konusu olduğu her noktada canını ortaya koyan bütün Aziz Şehitlerimizi rahmet ve dua, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere tüm Kahraman Gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum.”sözleriyle konuşmasının bitirdi. Demokrasi Nöbeti ile devam eden programda; İlçede bulunan camilerde Sela okutulurken, tüm şehitler için de dua edildi.

Share This:

































