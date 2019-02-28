Toprakkale’de ’15 Temmuz’ Konulu Resim Sergisi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu resim sergisi açıldı. Mehmet Cevlani Önal İlkokulunda, Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen sergiye Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erbay Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, Şube Müdürü Osman Şevket İyi, Kurum Müdürleri, Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cuma Aksu, 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’nda Şehit olan, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü mezunu Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış töreninin ardından, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Gülsüm Ergen’ın yapmış olduğu “Şehit Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in resminin bulunduğu yağlı boya tablo, Kaymakam Ali Yıldırım tarafından Şehit annesi Emine Güler’e hediye edildi. Tablonun takdimi sırasında ise duygusal anlar yaşandı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE (Osmaniye)