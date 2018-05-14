Toprakkale’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Fatma Şahbaz Çatal (54) olay yerinde yaşamını kaybederken, iki kişide yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Sazlık Köyü Yolçatı kavşağında meydana geldi. Adana yönünden Osmaniye’ye doğru seyir halinde bulunan Hasan Ç. (29) yönetimindeki 01 V 4951 hafif ticari araç , iddiaya göre, trafik ışığı yeni yeşil yanıp hareket eden Mesut Çatal (55) yönetimindeki 80 FC 716 otomobile çarptı. Kontrolden çıkan bu araçta yine önündeki İlhan Günaydın (44) yönetimindeki 01 V 0840 otomobile arkadan çarpması sonucu çift taraflı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobil sürücü Mesut Çatal ile yanında yolcu olarak bulunan M.G.Ç. (31) hafif şekilde yaralanırken, yine aynı araçta bulunan Fatma Şahbaz Çatal, olay yerinde yaşamını kaybetti. Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda kazaya sebebiyet veren Hasan Ç. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE