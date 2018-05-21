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Toprakkale’de Buğday Hasadına Başlandı402 defa okundu

kategorisinde,21 May 2018 - 14:55 tarihinde yayınlandı
Toprakkale’de Buğday Hasadına Başlandı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde buğday hasadına başlandı.

Toprakkale’de 2018 yılının ilk  buğday hasadı başladı.Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde bu yıl ilk kez buğday hasadı yapıldı.

Toprakkale Karabağdır mevkiinde ilk buğday hasadı yapan buğday üreticisi Ahmet Yılmaz; Yağışların zamanında ve güzel olması ile hava sıcaklıklarının ılık seyretmesi sonucu ürünlerini 2017 yılına göre 15-20 gün önce hasat etmeye başladık.

Buğday Üreticisi Ahmet Yılmaz, yüksek verimin çiftçiyi mutlu ettiğini ancak fiyatın düşük olmasına üzüldüğünü belirterek dönüme 650 kg. verim aldığını söyledi.

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