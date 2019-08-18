Toprakkale’de ‘Cami, cemaat, gençlik buluşması” düzenlendi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, ‘Cami, cemaat, gençlik buluşması” etkinliği düzenlendi. Göçmenler Camii’ndeki programa Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Veli Aba, İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Özkan, Cami İmamı Hacı Ahmet Rauf Atalay, Cami Dernek Başkanı İbrahim Talan, öğrenciler ve veliler katıldı. Cami, cemaat ve gençlerle bir araya gelinen etkinlikte, dertleşip sohbet edildi. Şehitler ve geçmişlerin ruhu için mevlit okunup ardından dua yapıldı. Katılımcılara, kurban etlerinden yapılan kavurma ikram edildi. Programın devamında konuşan Kaymakam Yunus Emre Akpınar, camilerin, inanan insanları bir araya getiren ‘cem’ eden kutsal mekanlar olduğunu belirterek, “Allah tarafından indirilen bütün dinlerin temelinde “tevhit” vardır. Tevhit ise bir anlamıyla Allah’ı bir’lemek iken, diğer anlamıyla bir araya getirmek “birleştirmek” demektir. Bugün burada müşahede ettiğimiz tablo da budur. İnanan her yaştan insanımızla burada, rabbimizin evinde bir olduk, bir araya geldik. Asr-ı saadetten günümüze İslam tarihine baktığımızda camilerimiz, sadece beş vakit namazın kılınıp sonrasında terk edilen mekanlar değildir. Aksine Müminlerin bir araya gelip her türlü dertlerini veya da sevinçlerini paylaştığı, kaynaştığı müstesna mekanlardır.” dedi. Bu ve benzeri etkinliklerle gençlere, bir arada olmanın, birlik ve beraberliğin öneminin hissettirildiğini belirten Kaymakam Akpınar şöyle devam etti: “Eline tabletini, telefonunu alarak odasına çekilen yalnızlaşan çağımızın gençliğinde arkadaşlık duygularının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Kurduğumuz sofralarla evlatlarımıza paylaşmanın önemini öğretmiş oluyoruz. Burada derdi, sevgiyi, arkadaşlığı, sofrayı ve aynı kap dan yemeği paylaşarak birlikte hareket etmeyi , paylaşmayı öğreniyor. Bu da aradaki sevgi ve muhabbetin artmasına vesile oluyor. Allah bizlere bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine tevhit de bir ve beraber olmayı nasip eylesin.”

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE

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