Toprakkale’de Filografi sergisi

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde Filografi kursuna katılan genç kızlar, çivi ve tel ile yaptıkları eserleri sergilediler. İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından düzenlenen kurslarda üretilen eserler Gençlik Merkezi Salonunda iki gün süreyle halkın beğenisine sunulacak. Bizz Filografi ve El Sanatları Atölyesi tarafından oluşturulan eserlerin görücüye çıktığı serginin açılışını Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Demirci ve İlçe Emniyet Amiri Fatih Kurtuluş birlikte yaptı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda Filografi dalında kendilerini geliştirerek, Filografi ve El Sanatları Atölyesini kuran ev hanımları büyük bir çabayla yaptıkları 87 eseri sergilediler. Sergiyi gezen Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, ürünleri tek tek inceleyip eserler hakkında bilgi aldı ve serginin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaya, genç kızları çalışmaları ile ilgili tebrik ederek başarılar diledi.

Share This:

































