Toprakkale’de “Güçlü kadın, güçlü aile” projesi tanıtıldı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında, 2018-2021 yıllarını kapsayacak çalışmalarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, “Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum” projesinin tanıtımı yapıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun başkanlığında İlçe Gençlik Merkezi Salonunda yapılan bilinçlendirme ve farkındalık arttırma toplantısına Kaymakam Vekili Mehmet Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müdürü Hamit Coşkun’un açılış konuşması ile başlayan toplantı, soru cevap şeklinde devam etti. Toplantıda, Türk medeniyetinin inşasında kadın ve erkeğin ortak rol oynadığı; devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal hayata kadar kadının her alanda erkeğin yanı başında yer aldığı, bu nedenle kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele etmenin zorunluluğu üzerinde duruldu. Yapılan sunumda şöyle denildi: “İslam kadını ve erkeği bir bütünün parçaları olarak görür. Bu nedenle, kadın ve erkek fıtratını göz önünde bulundurmalıyız. Toplumsal cinsiyet adaleti ilkesini, kadın – erkek eşitliğinin temel ölçüsü yapmalıyız. Sabır, şefkat, merhamet, sevgi, fedakârlık, koruyuculuk ve kollayıcılık hasletlerinin timsali olan kadınlarımız varlığıyla hayatımıza anlam katmakla kalmayıp aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyup kollayıcısı hem de ilk öğretmenidir. Bu nedenle çocuklarımızın başarılı bir birey olmasının temeli aile eğitimidir.” Kaymakam Kaya, programın düzenlenmesinde emeği geçen konuşmacılara ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

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