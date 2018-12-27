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Toprakkale’de havalı tabanca atıcılık yarışması44 defa okundu

kategorisinde,27 Ara 2018 - 16:08 tarihinde yayınlandı
Toprakkale’de havalı tabanca atıcılık yarışması

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, havalı tabanca atıcılık yarışması düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından özel bir atış poligonunda düzenlenen ve iki gün süren yarışmalara 25 kişi katıldı. çeşitli kategoride, birbirinden çekişmeli geçen yarışmalar sonunda, takım olarak İlçe Emniyet amirliği birinci, Lalegölü ilkokulu ortaokulu ikinci ve Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Ferdi olarak ise Ahmet Öz, Mahmut Çardak ve İbrahim Kızıl derece elde etti. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin 29 Aralık Toprakkale’nin Kurtuluş yıldönümü törenlerimde verileceği kaydedildi.

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