Toprakkale’de Kan Bağışı Kampanyası

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, Türk Kızılay’ı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Gençlik Merkezinde ki kampanyaya destek sağlamak amacıyla Kaymakam Ali Yıldırım, ilçedeki kurum müdürleri ile vatandaşlar gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Kaymakam Yıldırım, ”Bağış yapılan kanın nerede ve ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmayan hayati bir unsur olduğunu belirterek, tüm vatandaşlarımızı Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılanlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.