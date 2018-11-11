Toprakkale’de “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Kurtulma Yöntemleri” Semineri

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki tüm okullarda “Kişisel Güvenlik ve Suçtan Kurtulma Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi. Öğrenciler, okul aile birliği başkanları ve okul servis araç şoförleri için düzenlenen seminerde; internet güvenliği (sosyal ağlar), iletişim ile dolandırıcılık, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirler ile trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilecek hususlar konusunda bilgiler verildi.

Seminerde; çocuklar tarafından polis, jandarma ve devletin her zaman yanlarında olduğunun algılanması, çocuklarda oluşabilecek polis korkusunun önlenmesi, çocukların emniyet teşkilatının onlara her zaman destek sağladığını bilmeleri, günlük hayatlarında insan ve çevresel-fiziksel faktörlü gelişebilen olumsuz olaylara karşı bilmeleri gereken hususlar ve alınması gereken neler olduğunu öğrenmeleri amaçlandı.