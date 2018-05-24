Toprakkale’de köy yolları parke taşlarıyla döşenecek

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki üç köy yoluna kilitli parke taşı döşenecek. Kaymakam Vekili Mehmet Kaya, 2018 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları doğrultusunda İlçeye bağlı Arslanpınarı, Lalegölü ve Sayhüyük köylerinde, kilitli parke taşı yapım projesi ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Kaymakam Kaya’ya İlçe Özel İdare Müdürü Şükrü Dursun, İl Özel İdare Müdürlüğü personelleri, Arslanpınarı , Lalegölü ve Sayhüyük Köy Muhtarları eşlik etti. Üç köye yapılması planlanan kilitli parke taşı yapımı ile ilgili 8 bin 425 metrekarelik parke taşı belirlendiği kaydedildi. Kaymakam Kaya, bu projeyle köy yollarındaki standartların yükseleceğini belirterek, konuya gereken özenin ve dikkatin gösterilmesi için talimat verdi.

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