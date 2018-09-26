Toprakkale’de ‘Okul Güvenliği’ konulu seminer

OSMANİYE’nin Toprakkale İlçesinde, ‘Okul Güvenliği’ konulu seminer düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Fatih Kurtuluş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevli kişiler, okulların güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaları aktardı. Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesi kapsamında yapılan toplantıda, kurumların koordineli çalışmaları sonucu alınacak tedbirler üzerinde duruldu.

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