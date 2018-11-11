Toprakkale’de “Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) Farkındalık Eğitimi” Semineri

Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Özel Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) Farkındalık Eğitimi” konulu seminer düzenlendi.

“01-07 Kasım Disleksi Haftası” nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Topum Sağlığı Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen seminer, İlçe Halk Eğitim toplantı salonunda yapıldı.

İlçedeki ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri için düzenlenen seminerde, Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Erdal Demirci tarafından özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özellikleri, etkili sınıf yönetimi, bireysel ihtiyaçlara göre özel eğitimin nasıl verilmesi gerektiği ve özel eğitimde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi.