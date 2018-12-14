Toprakkale’de, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere evde temizlik hizmeti

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere evde temizlik hizmeti verilmeye başlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, yakını, akrabası yada kimsesi olmadığı için evindeki temizliği gerçekleştirilemeyenler için verilen günlük bir hizmet olduğunu kaydeden Kaymakam Ali Yıldırım, “Vakıf bünyesinde, Evde Bakım Hizmetlerini başlatmış bulunuyoruz. Toprakkale’mize hayırlı uğurlu olsun. Üç bayan personelimizle evde bakıma muhtaç olan hemşerilerimizin evlerine giderek onların ev temizliklerini yapacağız.” dedi. Hayata geçirilen bu projeyle, ilçedeki yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara sahip çıkıldığını kaydeden Yıldırım, bu hizmeti almak isteyen vatandaşların, Toprakkale Kaymakamlığı Sosyal ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

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