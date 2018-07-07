Toprakkale’de yeni kaymakam göreve başladı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçe Kaymakamlığı’na atanan Ali Yıldırım, göreve başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden, 2009 yılında yine aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan, 2005-2015 yılları arasında özel sektörde çalışma hayatını sürdüren ve 2015-2018 yılları arasında BOTAŞ’ta görev yapan Kaymakam Yıldırım, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 106. Dönem Mülki İdare Amiri-Osmaniye Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap edip, İçişleri Bakanlığının onayıyla Toprakkale Kaymakam Vekilliğine atanarak mesaisine başladı. Kaymakam Yıldırım’ın Hatay’ın Belen ilçesinde refiklik stajını tamamlaması sonrasında Tekirdağ İli Saray İlçesinde bir ay süreyle Kaymakam vekilliği görevinde bulunduğu belirtildi.

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