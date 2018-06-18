Toprakkale’de Yörük Türkmen Şenliği

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Yörük Türkmen Şenliği’nin üçüncüsü, büyük bir coşkuyla yapıldı. Kıl çadırların kurulduğu alanda Yörük kadınları sıkma ayran yaptı. Şenliğe gelen develer büyük ilgi görürken, okçuluk kulübü ise gösterilerini sundu. Şenliğe il dışından da çok sayıda Yörük Türkmen katıldı. Toprakkaleli Saçıkara Yörükleri Derneği tarafından organize edilen “Yörük Türkmen Birlik ve Beraberlik Şöleni” Yüksel Uluğ İlçe Stadyumu’nda yapıldı. Yörük beyi seçilen Operatör Dr. Melikşah Topalhan’a şenliğe katkılarından dolayı üzerinde resminin olduğu tablo hediye edildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Toprakkaleli Saçıkara Yörükleri Dernek Başkanı Kemal Karalar, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. Yörük ve Türkmenlerin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu aktaran Karalar, bu coşkunun gelecek nesillere taşınması amacıyla böyle bir şenlik düzenlediklerini dile getirdi. Şenliğe katılan Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya ise organizasyonları yapanlara teşekkür edip, ilçenin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan şenliklerin ilerleyen yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu. Yörük ve Türkmenleri bir araya getiren şenliğin kendilerini tarihe götürdüğünü belirten Kaya konuşmasında, “Geçmişimizi bilmemiz ve bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Tarihimizi gençlerimize en iyi şekilde anlatmamız gerekiyor. Zor süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Ülke olarak çok badireler atlattık. Bu badirelerin atlatılmasında vatan ve millet sevdalısı Yörüklerimizin katkısını göz ardı edemeyiz. Şenliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara çeşitli plaket ve ödüller takdim edilip, Yörük poşusu takıldı. TSK’nın Afrin harekatı sırasında Hatay’ın Hassa ilçesinde Yörük çadırından gelerek askerlere yemek ikram eden “Yörük Teyze”ye çeşitli ödüller ve plaket verildi. Cebelibereket Okçuluk Kulübü tarafından gösteriler sunuldu. Daha sonra İlçe Halk Eğitim Merkezi İşaret dilinde kurs gören kızlar gösterilerini sundu. Şenlik, Türk Halk Müziği ve halk müziği sanatçısı Mehmet Çeker konserleriyle devam etti. Şenlik alanında en büyük ilgiyi ise Yörük göçlerinin simgesi olan develer gördü. Şenlik alanında develere binmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdular. Büyük bir coşkuya sahne olan ve ilçede ikinci bir bayramı yaşatan 3. Yörük Türkmen Şenlikleri şölen halayı ile sona erdi.

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