Toprakkale’de Zafer Bayramı Kutlandı

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü coşkuyla kutlandı. Program, 29 Aralık Kurtuluş Parkı Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Tören; Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım’ın yanı sıra Garnizon Komutan Vekili Bakım Yüzbaşı Şenol Mumay, Toprakkale Belediye Başkan Vekili Hacı Yılmaz, Tüysüz Belediye Başkan Vekili Ahmet Evin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İrfan Köseoğlu, İlçe Emniyet Amir Vekili Fatih Kurtuluş, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şehit ve Gazi aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasına müteakiben, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunurken şanlı bayrağımız göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutan Vekili Şenol Mumay yaptı. Daha sonra kaymakamlık makamında protokol sırasına göre tebriklerin kabulü yapıldı.

Share This:

































