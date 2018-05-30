Toroslar EDAŞ, Nisan ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ Osmaniye’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Nisan ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1410 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri ayrıca 28 pano, 16 trafo ve 5 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

Toroslar EDAŞ, Nisan 2018’de yeni yatırımlara da hız verdi. Osmaniye’de 0,5 Km’lik yeni kablo döşeyen Toroslar Edaş ekipleri kentte 573 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Toroslar EDAŞ’ın Osmaniye’deki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.