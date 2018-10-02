Toroslar EDAŞ’tan genel aydınlatma denetimi duyurusu

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), 30 eylül – 22 ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek genel aydınlatma denetimi süresince gündüz saatlerinde, Osmaniye il merkezinde bulunan bazı bölgelerde sokak ve cadde aydınlatma armatürlerinin kontrol amaçlı yanar halde olacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin denetlenmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım şirketlerini inceleme ve denetleme yetkisinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na verildiğinin vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlık tarafından uygun görülen veya yetkilendirilen hallerde söz konusu iş ve işlemler ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda Toroslar Elektrik Dağıtım şirketimiz 30.09.2018 – 22.10.2018 tarihleri arasında Bakanlık tarafından, bu konuda yetkilendirilen TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği Genel Aydınlatma Denetimi’nden geçecektir. Denetim süresince gündüz saatlerinde, illerimizin bazı bölgelerinde sokak ve cadde aydınlatma armatürleri kontrol amaçlı yanar halde olacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”

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