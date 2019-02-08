Torpil var ya şu torpil

Ben deyim ki liyakatin zıt anlamlısı.

Sizden bin tane tanım gelecektir.

Bin tane de uğradığınız haksızlık örnekleri.

Ancak ben orada değilim.

Bu yazım farklı bir perspektiften.

1996 Yılından bu yana akademik camianın içerisindeyim.

İlk kez ama ilk kez bu kadar artış gördüm.

Masamda bir A4 kağıdı var.

Köşelerde notlar.

Tam 10 tane.

Ne demek 10.

Benim de şaşırdığım, üzüldüğüm bir değerdir 10.

Hemen olayı anlatayım.

Bugünlerde üniversiteler öğretim elemanı alıyorlar.

Öğretim elemanı derken doçent falan değil.

Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi.

Bu sistemde ALES, dil ve diploma notundan hesaplanan başarı puanı oluşturulur.

Ve en başarılı 10 kişi mülakata çağrılır.

Mülakatın adı bazen bilim sınavı da olmakta.

Bu sıralamada bir torpil, iltimas yapılamaz.

Esas şüphe mülakat ya da diğer adıyla bilim sınavında.

Benim kağıtta not ettiğim sınavlar arayan kişi sayısı 10.

Yazıyla da on.

Benden istenen ne.

Açık yazıyorum “kul hakkına gir”

Yani.

Becerisi başarısı iyi çocuğun ya da çocukların üstüne çizik çektir.

Arka sıradakinin adını başa yazdır.

Ve geri dön seni arayan şahsa:

Çocuğun kazandı. Hayırlı olsun.!!!

Allah aşkına başka şey mi bu istenen.

Bana diyor ki “kul hakkını ye”

Evet yedim.

Ya sonra.

Kocaman okul salonlarında çık kürsüye ve başla.

“Çocuklar… Erdemli olun, namuslu olun…”

Yesinler senin tavsiyeni.

Allah’ın tanzim ettiği rızkı manipüle et.

Torpille, cüzi iradenle kötüye aracılık yap.

Torpil yapılan insan ve çocukları bir ömür o maaşı ya da ücreti yesin.

Sistemi çatırdat.

Ahlaksız düzene aracılık eyle.

Olmaz. Olamaz.

Herkes bu işi yapıyor diyerek eş dosttan yardım talep etmek bu işi meşrulaştırmaz.

Şahsen bu tür talepleri asla dikkate almıyorum.

Almam ve almayacağım da.

Ancak insanlardan dostlardan beklentim de şudur ki.

Lütfen aracı aramayınız.

Kendiniz için istediğinizi başkaları için de istemiyorsanız imanınız sorgulanıyor.

Birilerini bu işlere alet etmeye çalışmayın.

Hele şahsımı. Asla…

Bu şahıs jüri başkanlığını da yaptığı sınavda üç yıl üst üste sınava giren öz be öz yeğenini yüksek lisansa almayan kişidir.

Korkumuz kul hakkı yenmesindendir.

Şükür ki camdan evde oturmuyoruz.

Sanılmasın ki etrafımızda yapılan edilenlerden habersiziz.

Heyhat…

Konu ağır bir konudur.

Olayların seyrine ve okuyucu talebine göre somut örnekleri okuyucularımla paylaşma sözüyle mutlu haftalar diliyorum.