toyoldaki tünelde zincirleme kaza: 1’i çocuk 4 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe İlçesindeki otoyol üzerindeki tünelde meydana gelen, üç araçlı zincirleme trafik kazasında biri çocuk dört kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde E90 otoyolu Taşoluk tünelinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde olan N.T. (39) idaresindeki kamyon ile aynı yönde ilerleyen O.Y. (34) ve H.K. (46)’nın kullandığı araçlarında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü N.T. ile birlikte diğer araçlardaki yolculardan S.Y. (27) isimli kadın ve Ö.E.Y. (25) ile K.C.Y. (6) yaralandı.Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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