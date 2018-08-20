Trafik denetim noktalarında çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı

Osmaniye’de de uygulamaya konulan “Hatalı sürücüye kırmızı düdük” kampanyası kapsamında, trafik denetim noktalarında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı. Osmaniye-Gaziantep Karayolu üzerindeki uygulama noktasını ve Otoban üzerindeki uygulama noktasını, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile birlikte ziyaret eden Vali Ömer Faruk Coşkun ‘Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ sloganıyla yürütülen projeye destek vererek, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıttı. Vali Coşkun, vatandaşların huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirebilmeleri için Kurban Bayramı tatili boyunca denetimlerin artırılması suretiyle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Denetimler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” projesi kapsamında bir takım faaliyetlerin icra edileceğini ifade eden Vali Coşkun, “Bu kapsamda araçlarda yolculuk yapan çocuklarımızı fahri trafik polisi yapıyoruz ve kendilerine birer kırmızı düdük hediye ediyoruz. Anneleri, babaları araç kullanırken trafik kurallarını ihlal ederse bu düdükle onları uyaracak, gerekirse kolluk güçlerimize de bildirebilecekler.” dedi. İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise verdiği bilgilerde; Trafik Kazalarını Önleme Koordinasyon Kurulu tarafından 8 Ağustos-15 Kasım 2018 tarihleri arasını kapsayacak 100 günlük Trafik Kazalarını Önleme Eylem Planı’nın Osmaniye’de de uygulamaya konulduğu belirtilerek bu plan çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiği kaydetti. İl Emniyet Müdürü Gökduman, kurban bayramı tatili boyunca vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, ilde güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla trafik denetimlerinin artırılacağını da belirtti.

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