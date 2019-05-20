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Traktörden düşen sürücü öldü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Traktörden düşen sürücü öldü69 defa okundu

kategorisinde,20 May 2019 - 17:20 tarihinde yayınlandı
Traktörden düşen sürücü öldü

Adana’nın Ceyhan İlçesinde, narenciye bahçesinde çalışan Oğuz Yılmaz (32), dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu, traktöre bağlı olan çapa makinesine sıkışarak can verdi. Olay ilçeye bağlı Tatarlı Köyünde meydana geldi. Oğuz Yılmaz, çapa yapmak üzere traktörle kendilerine ait narenciye bahçesine gitti. Burada çalışmaya başlayan genç adam, ağaç dallarına takılarak dengesini kaybedip traktörden düştü. Çapa makinesinin üstüne düşerek sıkışan Yılmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan muayenede, Yılmaz’ın olay yerinde can verdiği belirlendi. Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde ikamet ettiği öğrenilen Oğuz Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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