Traktörden düşen tüfek ateş aldı: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, çiftçilikle uğraşan M.O. (48), seyir halinde bulunan traktöründeki av tüfeğinin düşerek ateş alması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay ilçeye bağlı Yazlamazlı Köyünde meydana geldi. Akşam saatlerinde, 80 AH 031 plakalı traktörüyle tarlasına gitmek üzere yola çıkan M.O., seyir halindeyken yanına aldığı ruhsatlı av tüfeği yere düştü. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, şahsın sol baldırından yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.O. tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda soruşturma başlatırken, şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı gözlem odasında tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Share This:

































