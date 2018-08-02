TRSM Danışmanlarına sertifika

OSMANİYE Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) danışanları, katıldıkları Dekoratif Ev Aksesuarları ve Servis Elemanı Yardımcılığı kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldılar. TRSM ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında yapılan sözleşme sonucu Dekoratif Ev Aksesuarları ve Servis Elemanı Yardımcılığı kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 16 TRSM danışanı için sertifika töreni düzenlendi. Program öncesinde Osmaniye Devlet Hastanesi içinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı danışanların yaptıkları el sanatları ve resim sergisi gezildi. Daha sonra ise kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Etkinliğe, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Cingöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı, Kamu Hastaneleri Başkanı Op.Dr. Güney Cem Bülbüloğlu, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Tamer Gülsur ve Sağlık Yöneticileri katıldı.

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