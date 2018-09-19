TSO Başkanlarından Vali Coşku’za ziyaret

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ev sahipliğinde kentte bulunan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanları Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ettiler. Başkan Devrim Murat Aksoy, diğer Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kardeş Oda Protokolü yaptıklarını ifade ederek, bu protokolün kentler adına hayırlı olmasını, ticarete ve ekonomiye katkı sağlamasını temenni ettiklerini söyledi. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun; her bölgenin, ilin ve ilçenin kendisine göre farklı potansiyellere sahip olduğunu, bu bakımdan bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılmasının oldukça değerli olduğunu ifade ederek, Ticaret ve Sanayi Odaları arasında yapılan bu kardeşlik protokolünün Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz arasında ticari kardeşlik köprüsü kurulması bakımından da oldukça önemli olduğunu söyledi. Yapılan bu protokolün önümüzdeki günlerde bir takım projeler için başlangıç teşkil etmesini de dileyen Vali Coşkun, “İllerimiz ve ilçelerimiz arasındaki ticari potansiyelin birbiriyle paylaşılması ile birlikte ticaret ve sanayinin daha da güçleneceğine inanıyorum.” diye konuştu. Ziyaret sonunda, Osmaniye’de güzel bir konukseverlikle karşılandıklarını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ise Vali Coşkun’a teşekkür ettiler. Ziyarette Akçakoca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazım Pazvant ve Genel Sekreter Kemal Başar, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özkütük ve Genel Sekreter Alper Püren, Alaplı TSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ocak, Meclis Başkanı Nedim Kaplancan ve Genel Sekreter Taner Aslan, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir ve Genel Sekreter Muharrem Sarıkaya, Düzce TSO Meclis Üyeleri Murat Taştepe ve Ömer Demirtaş Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu ve Genel Sekreter Cihat Yaban, Karadeniz Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Başkan Yardımcısı Serdar Bakkaloğlu, Genel Sekreter Gündüz Acar ve Meclis Üyesi Tasin Tanyıldız, Bolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özkoparan ve Genel Sekreter İsmail Gören, Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka yer aldı.

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