TTK ve TDK Osmaniye Kitap Fuarında

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen kitap fuarında, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu yayınlarıda açılan stantlarda vatandaşların ilgisine sunuldu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki TTK ve TDK yayınları fuarda yerini aldı. Tarih araştırmalarına kaynaklık eden binlerce eserin basımını gerçekleştiren kurumun eski ve yeni yayınlarından birçoğunun ziyaretçilerle buluştuğu Türk Tarih Kurumu Yayınları sergiliği, fuarziyaretçileri öğrenciler ve tarih severler tarafından ilgiyle gezildi.

PROF. DR. GÜRAY KIRPIK: OSMANİYE’DE ÖZELLİKLE OLMAK İSTEDİK

Osmaniye’de özellikle olmak istediklerini belirten Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, “Türk Tarih Kurumu olarak 100’üncü yıl anma programlarını başlattık devam ediyoruz. Programları kapsamında bir dizi kitap fuarlarını destekliyoruz. Osmaniye’den bu davetiyeyi aldığımızda anında talimat vererek Türk Tarih Kurumu Türk Dil Kurumu standının mutlaka bu fuarda olması gerektiğini gündeme getirip Osmaniye’de özellikle açılması istedik. Çünkü bölgemizde yaşanan olayların en önemli etkilenen şehirlerini desteklemek gerekir. Bunlardan Misak-ı Milli hududuna yakın olan şehirlerimizden birisi olan ve milli ruhun attığı şehrimiz Osmaniye içinde bir bilim ve kültür etkinliğini yapmak gerçekten çok anlamlı ve kritik bir öneme haizdir. Özellikle bu etkinliğin ev sahipliği ile destekleyen belediye başkanımız ve valimiz olmak üzere bütün katkı veren arkadaşları tebrik ediyorum.” dedi.

SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Fuar etkinlikleri kapsamında Osmaniye’ye gelen TTK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık Cebelibereket Kültür Merkezinde tarih severler ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Kırpık, ‘Türk Tarihinin Meseleleri Ve Misak-I Milli’ konulu söyleşi programında, tarihe ışık tutan önemli bilgiler aktardı. Söyleşi sonunda Prof. Dr. Güray Kırpık’a Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke tarafından plaket ve hediye takdim edildi. Söyleşi programına Belediye Başkan Yardımcıları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyeleri, okul müdür ve öğretmenleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.