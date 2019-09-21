TUBİTAK’tan ‘Akarte’ ve ‘Hunter Vh’ye teşvik ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları” sonrasında, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi IARES Kulübü öğrencileri tarafından tasarlanan EKARTE ve HUNTER vH, teşvik ödülüne layık görüldü. TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli Körfez Yarış Pistinde yapıldı. OKÜ öğrencileri tarafından oluşturulan IARES Kulübü de, tasarladıkları EKARTE ve HUNTER vH araçlarıyla dereceye girmek için mücadele etti. Üniversitelerin oluşturdukları, arasından hem Hidromobil hem de elektromobile kategorisinde yarışlara başvuran OKÜ, yapılan teknik kontroller sonrasında 28’i elektromobil, 5’i Hidromobil kategorisinde olmak üzere 33 araç arasında yer almayı başardı.OKÜ IARES Kulübü öğrencilerince ortaya çıkartılan HUNTER ve EKARTE, 15’incisi düzenlenen ‘TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda da dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Elektromobil ve Hidromobil kategorisinde derece elde edemeyen HUNTER Vh ve EKARTE, TÜBİTAK Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik ödülüne layık görüldü. OKÜ IARES Kulübü danışmanı Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, yarışma sonrasında kendilerine destek olan başta OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk olmak üzere yardımlarını esirgemeyen sponsorlara teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Murat Türk, “OKÜ IARES Kulübü’nün özverili çalışmaları sonucunda Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik ödülüne layık görülmek bizler için memnuniyet verici. Görüyoruz ki yarışmada araçlarımız HUNTER vH ve EKARTE ile yine gönüllerde yer aldık. Bu aşamaya kadar emekleri olan başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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