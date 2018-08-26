Tuğgeneral Atak’tan şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye’de 2014 – 2016 yılları arasında Garnizon Komutanı olarak Kurmay Albay rütbesiyle görev yapan ve son Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Tuğgeneralliğe terfi edilen Şefik Atak, şehit aileleri ve gaziler derneğine ziyaretinde bulundu. Eşi Emel Atak ile birlikte yeni görev yeri Gaziantep iline giderken Osmaniye’ye de uğrayan General Atak, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret edip, üyeleri ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Tuğgeneral Atak ve eşi, bir süre Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri ve gaziler ile görüşüp, jandarma sosyal tesislerinde birlikte öğlen yemeği yediler. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları, Tuğgeneral Şefik Atak ve eşi Emel Atak’a teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz ise Atak’ın Osmaniye’de garnizon komutanı olarak görev yapıp Tuğgeneralliğe terfi eden ikinci komutan olduğunu belirterek, “2012-2014 yılları arasında ilimizde görev yapan Muhabere Kurmay Albay Ersin Kaya komutanımızda Tuğgeneralliğe terfi etmişti. Bugüne kadar Osmaniye’de görev yapan komutanlarımızdan ikisi bir üst rütbeye terfi etmiş oldu. Buda bizi ayrıca gururlandırıyor. Komutanımız Şefik Atak, Gaziantep’te yeni görevine başlayacak. Bizlerde o gün inşallah devir teslim töreninde orada olacağız. Bugünkü ziyaretleri bizleri oldukça mutlu etti. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı ve uğurlu olsun temennilerimizi iletiyoruz.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE