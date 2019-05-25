Tuğgeneral Kılınç’tan Şehit Aileleri Derneği’ne ziyaret

İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi’ni ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Tuğgeneral Kılınç’a, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar eşlik etti. Ziyaret sırasında, Dernek Bakanı Durmuş Öksüz, yaptığı bilgilendirmede, Osmaniye’nin 258 şehidinin ve 122 Gazisinin olduğunu belirterek, İl merkezi ve köylerde ikamet eden şehit ve gazi çocuklarının öğrenim gören 164 öğrencilerinin olduğunu, bunlardan 62’sinin koleje gittiğini söyledi. Başkan Öksüz, 12 öğrencilerinin üniversitede okuduğunu ve bu öğrencileri ise 2011 yılından beri Türk Şehitlikleri İmar Vakfından burs aldıklarını kaydetti. Durmuş Öksüz, konuşmasının ardından, Tuğgeneral Kılınç’a ziyaret anısına Karatepe Kilimi, üstünde isminin yazılı olduğu fıstık maketi, şehitler albümü ve Genel Merkez tarafından çıkartılan dergiyi hediye olarak takdim etti. Bir süre şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Komutan Kılınç, ardından derneğin şeref defterini imzalayarak, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu belirtti. Tuğgeneral Kılınç, şeref defterine şunları yazdı: “Kahraman şehitlerimizin aileleri ve kıymetli gazilerimizle beraber olmak bizlere bir kez daha güç ve kuvvet verdi. Onlara layık olacak şekilde görev yapmak bizlerin temel hedefidir. Şükranlarımı sunuyor, ailelerimize ve gazilerimize sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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