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Tuğgeneral Kılınç’tan Valiye ziyaret42 defa okundu

kategorisinde,19 Eyl 2018 - 17:10 tarihinde yayınlandı
Tuğgeneral Kılınç’tan Valiye ziyaret

İskenderun’da 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak kısa süre önce göreve başlayan Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u ziyaret etti. Valilik makamında bir süre sohbet eden Vali Coşkun, Tuğgeneral Kılınç’a yeni görevinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Tuğgeneral Alparslan Kılınç ise nazik kabulünden dolayı Vali Ömer Faruk Coşkun’a teşekkür etti. Ziyaret sırasında Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Emin Sancaktar’da hazır bulundu

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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