TÜGVA’dan ‘Dikiş Nakış Kursu’

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Kadın ve Aile Koordinatörlüğü bünyesinde, ‘Dikiş nakış kursu’ açıldı. Kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kurslarının başarılı bir biçimde devam ettiği kaydedildi. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından vakıf binasında faaliyet gösteren kursa gelen kadınlar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra hazırlamış oldukları ürünleri satarak ev ekonomisine de katkıda bulunabiliyorlar. Kurs hakkında bilgi veren Kadın ve Aile Koordinatörü Tuğba Öner, açılan kurs ile birçok gencin ilk defa dikiş makinesine oturup nasıl ürünler çıkarabildiklerini görerek devamlı ve azimli bir şekilde eğitimlerine devam ettiklerini söyledi. Öner, “Açılan kurslar kadınlar için önem arz ediyor. Bu yüzden koordinatörlüğümüz bünyesinde cam üfleme, ahşap boyama gibi kursların yanı sıra eğitim içerikli hızlı okuma ve Osmanlıca kursları açılması için çalışmalarımız da sürmektedir.” dedi.

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